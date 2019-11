Mamers : un passage piétons en 3D pour une meilleure sécurité

Le premier passage piétons en trois dimensions de la Sarthe est installé devant la cité scolaire de Mamers. Quand on l'approche en voiture, il semble sur-élevé. L'objectif est d'attirer l'attention des automobilistes pour qu'ils lèvent le pied. La mairie entend ainsi renforcer la sécurité routière.

Mamers, France

La peinture blanche est encore toute propre. Les bandes habituelles sont encadrées par des liserés qui donnent, de loin, une impression de volume. Ce passage piétons, installé rue Jean Jaurès, devant la cité scolaire de Mamers intrigue. Certains automobilistes ne le remarquent pas du tout. "Je n'ai rien vu", sourit l'un d'entre eux. Tandis que d'autres, sont agréablement surpris : "Ça flashe ! On le voit d'assez loin, ce qui nous permet d’anticiper et de lever le pied", reconnaît Alexandre, un jeune homme qui passe ici tous les jours en scooter. Ce nouveau passage piétons en 3D fait suite à un stop, nouvellement installé, lui aussi, dans cet axe à sens unique en zone 30. Il a toute sa place devant un établissement scolaire, d'après un automobiliste mamertin : "quand vous arrivez, vous vous demandez ce qui se passe et vous ralentissez!"

Le quart de seconde qui nous fait lever le pied !

Ce passage piétons en trois dimensions - le premier en Sarthe - a pour objectif d'améliorer la sécurité routière dans cette rue Jean Jaurès, où les jeunes sont nombreux à la sortie des cours. "Il n'y a pas d’obstacle", décrit Frédéric Beauchef, le maire de Mamers. "Mais l'automobiliste a un doute. Ce quart de seconde de doute est celui qui nous fait lever le pied ou freiner légèrement." Pour l'installation de ce passage piéton 3D, la Ville de Mamers a dû demander une autorisation au Ministère de l'Intérieur. Avec ses bandes pour personnes mal-voyantes de part et d'autre, il coûte environ 4.000€. Soit deux fois le prix d'un passage piétons classique. Mais autant, d'après le maire, qu'un ralentisseur type "dos d'âne".