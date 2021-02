De nombreux excès de vitesse juste avant le couvre-feu sur les routes de la Manche

Les gendarmes de la Manche constatent une augmentation du nombre d'excès de vitesse entre 17h30 et 18h de la part d'automobilistes "pressés de rentrer chez eux".

Les motards de la gendarmerie de la Manche relèvent de plus en plus d'excès de vitesse, juste avant l'heure du couvre-feu.

Ils veulent arriver chez eux avant 18h, pour respecter le couvre-feu mais c'est au détriment de la sécurité routière. De nombreux automobilistes font des excès de vitesse en ce moment, notamment sur ce créneau 17h30 -18h.

C'est ce que constatent les gendarmes de la Manche qui déplorent un relâchement des comportements sur la route. Le capitaine Gilles Iglesia, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière de la Manche :

Entre 17h30 et 18h, il y a une augmentation des excès de vitesse. Il y a quelques jours, sur la route Granville-Avranches, nous avons relevé cinq dépassements de vitesse de plus de 30km/h, en à peine une demi-heure. Mais c'est un constat qu'on fait dans toute la Manche.

Des automobilistes alcoolisés pendant le couvre-feu

L'escadron départemental de la sécurité routière mène aussi des contrôles routiers pendant les heures de couvre-feu, notamment le week-end. Il est "globalement bien respecté", explique-t-il, mais il existe "une minorité d'automobilistes qui cumulent les infractions".

Le week-end dernier, lors de nos contrôles, nous avons relevé six conduites sous l'emprise d'un état alcoolique, dont un jeune homme qui circulait avec 2,34 g d'alcool par litre de sang mais également des infractions liés aux stupéfiants. Ces conducteurs cumulaient avec le non-respect du couvre-feu. Et souvent, ils étaient à plusieurs dans le véhicule et partaient en soirée.

Les grands excès de vitesse de retour

Enfin, depuis deux jours, avec le redoux, les grands excès de vitesse sont aussi de retour. Un automobiliste a été contrôlé à 193km/h au lieu de 130 sur l'A84 à la Trinité, près de Villeidue-les-Poêles-Rouffigny, dimanche 14 février. Et trois autres excès de vitesse de plus de 40km/h ont été enregistrés dimanche et lundi sur la RN13.