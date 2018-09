Des déviation seront mises en place sur la RN174 et RN 175 à partir de demain lundi 17 septembre

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser à partir de demain lundi 17 septembre jusqu'au 5 octobre 2018 des travaux sur la RN175 dans le sens Pontorson vers Avranches, commune de Poilley. Ces travaux occasionneront des restrictions de voies qui auront un impact sur les conditions de circulation.

- À la sortie de Précey, dans le sens Pontorson vers Avranches, la circulation sur la RN175 sera réduite sur la voie de droite jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur « D976E1 – Rennes », avec une sortie obligatoire pour tous les véhicules. Une déviation sera mise en place par la RD976 jusqu’à l’échangeur n°33 « Alençon – Ducey » de l’A84 et la bretelle d’insertion dans la direction de Caen.

- La bretelle d’insertion de l’échangeur « D976E1 – Rennes » et la RD43E1 seront fermées à toute circulation dans le sens Pontorson vers Avranches. Une déviation sera mise en place à partir de la RD43, par la RD976 et l’échangeur n°33 « Alençon – Ducey » pour rejoindre l’A84 et la RN175 dans le sens Rennes vers Caen.

Ces restrictions seront levées le week-end. Une limitation à 70km/h sera cependant maintenue au droit du chantier le week-end. Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande prudence est recommandée.

Travaux sur la RN174

En raison de travaux sur ouvrage d'art, la circulation sur la RN174, au niveau de la commune d'Hébécrevon, est modifiée à partir de demain lundi 17 septembre jusqu'au 21 septembre 2018 : la circulation du sens Rennes/Cherbourg est basculée sur le sens Cherbourg/Rennes, · du 24 au 28 septembre 2018 : la circulation du sens Cherbourg/Rennes est basculée sur le sens Rennes/Cherbourg. Des perturbations sont possibles aux heures de pointe du matin et du soir.