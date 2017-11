Manche : exercice de grande ampleur au large de Cherbourg

Les autorités ont simulé le naufrage d'un bateau avec 150 passagers au large de Cherbourg ce mercredi. D'importants moyens de secours ont été mobilisés.

D'importants moyens de secours ont été mobilisés ce mercredi à Cherbourg pour la simulation du naufrage d'un bateau de Manche Iles Express. Trois hélicoptères, quatre vedettes de la SNSM, les pompiers, le Samu, la marine nationale, les agents du port... ont été sollicités.

Le scénario : le Granville, bateau avec 150 passagers à son bord, percute un container à la dérive au large de Cherbourg. Le navire a une voie d'eau et il faut l'évacuer. Plusieurs blessés sont à déplorer. L'un d'entre eux est évacué par hélicoptère, les autres passagers sont rapatriés vers le port de Cherbourg grâce aux vedettes de la SNSM.

"Cet exercice vise à valider notre capacité à réagir à un accident sur un ferry", explique Pascal Ausseur, le préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord. "Il y a 2 millions de passagers par an qui partent de la Manche ou de Ouistreham. Statistiquement un jour ça arrivera, et on est là pour que l'appareil d'Etat, en mer et à terre, se prépare pour réagir face à ce genre d'accidents".

Cet exercice a aussi été l'occasion de tester le nouveau système informatique Sinus, qui permet d'identifier et de suivre chaque victime ou personne impliquée dans une catastrophe grâce à un bracelet et un code-barres.