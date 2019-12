Manche : la RN 174 coupée après l'accident d'un camion citerne

L'accident s'est produit peu après 6h30 ce jeudi 19 décembre. Un camion citerne transportant du gaz propane est sorti de route. C'est le seul véhicule impliqué dans cet accident qui a entraîné la coupure de la circulation sur la nationale 174 à hauteur de Montmartin-en-Graignes.

Un périmètre de sécurité a été établi pour permettre le relevage du camion. Le conducteur, âgé de 20 ans et blessé léger a été transporté vers le centre hospitalier de Saint-Lô. Une trentaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux et on ne connaît pas pour l'heure la durée prévue de l'intervention. A noter qu'aucune fuite de propane n'a été détectée.

Des déviations ont été mises en place pour les usagers de la nationale.