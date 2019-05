Manche : le préfet regrette "un relâchement des comportements sur la route"

Le préfet de la Manche, a fait le point mardi 30 avril sur plusieurs sujets d'actualité et notamment la sécurité routière. Jean-Marc Sabathé regrette une dégradation des comportements sur la route. Depuis le début de l'année 2019, il y a eu une explosion des infractions constatées, via les radars (fixes ou mobiles) : près de 40.000 sur les quatre premiers mois de l'année, contre 25.000 sur les mêmes mois en 2018.

Parmi ces infractions, de très gros excès de vitesse à 160 ou 170 km/h ont été relevées. Depuis le 1er janvier, il y a eu 565 retraits de permis de conduire dans le département de la Manche, soit 100 de plus que l'an dernier à la même époque.

Sur le plan de la sécurité routière, le bilan est mauvais puisque depuis le début de l'année, il y a eu 4 tués de plus sur les routes de la Manche, par rapport à l'an dernier mais moins d'accidents et moins de blessés.

Je constate deux types de comportements, explique Jean-Marc Sabathé. La majorité des automobilistes manchois respectent le 80 km/h. Les distances de freinage sont moindres, du coup les chocs sont moins violents et on a moins de blessés. Ca c'est plutôt positif. Les tués sur la route, malheureusement, ce sont souvent des personnes vulnérables, des enfants, des personnes âgées, des piétons, des cyclistes, des motards. On n'est pas sur des sujets nécessairement liés au 80km/h. En revanche, une fraction d'automobilistes s'affranchit complètement de cette nouvelle réglementation puisqu'on a une explosion des très gros excès de vitesse, au dessus de 40 km/h de la vitesse autorisée.