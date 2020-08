Manche : une nouvelle arme contre les excès de vitesse

Entre Barneville-Carteret et Saint-Lô, 27 panneaux rappellent régulièrement aux usagers de la route que leur vitesse peut être contrôlée à tout moment.

Vous les avez peut-être vu fleurir le long de nos routes ces derniers jours: des panneaux annonçant la présence de contrôles radars. Petite particularité, ils indiquent que ces contrôles peuvent avoir lieu sur 25, 40 voire 60 kilomètres! Alors que les chiffres de la sécurité routière sont mauvais cette année dans la Manche, avec notamment un relâchement constaté en matière de respect de la vitesse autorisée, ces panneaux font partie d'un dispositif appelé "itinéraires de contrôles aléatoires" qui va entrer en service prochainement dans le département.

Réduire la vitesse de manière durable

L'objectif avoué de ce dispositif, c'est d'obtenir une réduction de la vitesse et le respect des limites autorisées de manière durable en luttant contre la tendance à ralentir à l'approche d'un radar et à accélérer une fois passé. Avec "ces itinéraires de contrôles aléatoires", également appelés "itinéraires sécurisés" ou encore "zone leurre", l'automobiliste est averti que sur les 30 ou 40 km suivants, des contrôles radars sont pratiqués de façon aléatoire selon les jours. Il est donc incité à se tenir à carreau tout au long de son parcours.

Trois itinéraires de ce type dans la Manche

27 panneaux rappelant qu'on circule sur un itinéraire de ce type ont été installés ces derniers jours entre Saint-Lô et Barneville-Carteret, via Lessay. Autre itinéraire concerné, la liaison Avranches - Coutances, via Granville, mais aussi la route de Saint-Hilaire-du-Harcouët menant aux limites de l'Ile-et-Vilaine. Prochainement, les forces de l'ordre y déploieront des radars de manière aléatoire. Il peut s'agir de radars automatiques équipés de batteries qui peuvent être déplacés ou encore de radars supervisés par des gendarmes.

Dans le même ordre d'idée, le département devrait prochainement être équipé des premiers "radars tourelles". Le mécanisme de saisie de l'infraction pourra être déplacé d'une tourelle à l'autre, les tourelles inactives contribuant elles aussi à faire ralentir les automobilistes.