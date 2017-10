Manche : vers la fin des guichets à la gare de Villedieu-les-Poêles

La SNCF et la Région envisagent de fermer les guichets de vente à la gare de Villedieu-les-Poêles, qui est l'une des moins fréquentées en Normandie. Il y aurait un automate à la place. Une association d'usagers dénonce une logique de rentabilité économique au détriment du service public.

On ne pourra bientôt plus acheter son billet de train au guichet de la gare de Villedieu-les-Poêles (Manche). La SNCF et la Région envisagent de le fermer pour le remplacer par un automate, pour faire des économies. Il faut dire que le guichet de la gare de Villedieu n'enregistre que quatre ventes par heure en moyenne.

L'association pour la défense de la ligne ferroviaire Caen-Saint-Lô-Rennes dénonce cette fermeture. "On supprime le guichetier et on met à la place un appareil distributeur de tickets, très sophistiqué, mais qui n'aura jamais la réaction d'un être humain", déplore l'un de ses membres, Michel Delafosse. "Si on commence à mettre des automates dans les gares, un jour on fermera la gare aussi", craint-il.

Sans attendre la décision définitive de la SNCF, qui assure que les situations seront examinées "gare par gare", l'intercommunalité de Villedieu a pris les devants : elle envisage d'installer un point de vente des billets de train à l'office de tourisme ou dans la maison des services publics.