Manif sur la N102 : les poids lourds invités à éviter le secteur de Lalevade-d'Ardèche

Une manifestation non autorisée pourrait se tenir ce vendredi 31 janvier, entre 15h et 17h, dans la traversée de Lalevade-d'Ardèche. La Nationale 102 risque d'être coupée temporairement. Et s'il y a une déviation locale possible pour les voitures, ce n'est pas le cas pour les camions.