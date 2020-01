Manifestation du 9 janvier : des perturbations à prévoir sur le réseau TUL

Laval, France

Départ du cortège prévu à 11h de la Zone des Touches à Laval. Les lycéens et les gilets roses, les assistantes maternelles, ont prévu de gonfler les rangs.

Des perturbations sur le réseau TUL

Ce jeudi, certaines lignes du réseau TUL seront impactées par le mouvement social. Seules 80 % des courses seront assurées. En revanche, 100 % des services scolaires sont maintenus ainsi que le service TULIB.

Les bus ne circulant pas demain sont à retrouver ici encadrés en rouge.

Parmi les plus touchées, se trouve la ligne C Pavement/Jaunaie. Les bus au départ de Pavement à 6h10, 7h00, 7h40, 8h00, 9h00, 9h30, 10h00, 11h00 et 13h17 ne circuleront pas. Le sens inverse sera notamment touché.

Des perturbations sont également à prévoir toute la journée sur l'ensemble de la ligne D Ribaudières/Bozées, sur la ligne E Halage/Jaunaie jusqu'à 15H30, sur la ligne G Volney/Bas des Bois de 10H43 jusqu'à 19h30 mais encore sur la ligne F Epine/Beauregard de 7h15 jusqu'à 13h25.

La ligne City TUL ne circulera pas de la journée dans les deux sens. A partir de 16h, la ligne H Gare SNCF/Touches ne circulera plus dans les deux sens.