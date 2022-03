Manifestation anti-bassine: circulation perturbée samedi entre Niort et la Rochelle

La circulation s'annonce difficile ce samedi dans le sud des Deux-Sèvres. Trois portions de routes sont en effet fermées à la circulation par un arrêté préfectoral qui évoque "la sécurité des usagers de la route".

Alors que ce deuxième jour du Printemps Maraichin, organisé par le collectif Bassines Non Merci à la Rochénard, sera aussi celui de la "manif-action" à partir de 14 heures., l'objectif est de sécuriser les lieux autant que faire se peut.

De 7 à 20 heures donc seront inaccessibles la Nationale 11, pour tous les véhicules, dans le secteur de Mauzé-sur-le-Mignon, entre Epannes et Saint Sauveur d'Aunis. La Nationale trois, pour les poids lourds, entre Bessines et la limite du département, à Saint-Hilaire-la-Palud. La D911, interdite à tous les véhicules entre Saint-Georges-du-Bois, en Charente-Maritime, et Mauzé-sur-le-Mignon.

Un important dispositif de CRS sera également déployé sur le terrain.