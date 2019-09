Manifestation ce samedi à Nantes : les bus et les tramways ne circuleront pas dans le centre-ville

Pour le 44ème samedi des "gilets jaunes", un rassemblement national est prévu à Nantes, ce samedi. En conséquence, la Tan annonce que les bus et les tramways éviteront le centre-ville entre 13h et 20h.

Nantes, France

Une nouvelle manifestation à risque est prévue ce samedi à Nantes. Pour le 44ème samedi des gilets jaunes, c'est en effet Nantes qui a été choisi comme lieu de rassemblement national, ce qui fait craindre des débordements aux forces de l'ordre. Conséquence : une grande partie du centre-ville est interdite aux rassemblements et les bus et les tramways éviteront le secteur de 13h à 20h.

Les lignes concernées

Pour le tram, la ligne 1 sera coupée entre médiathèque et Duchesse-Anne, la 2 s'arrêtera à 50 otages et la 3 sera coupée de Bretagne à hôtel Dieu.

Le busway devrait circuler normalement.

Pour les chronobus, le C1 sera coupée entre Copernic et Foch-cathédrale, le C2 s'arrêtera à Talensac, le C3 sera coupé entre la Copernic et gare sud et le C6 entre Delorme et Foch-cathédrale.

Pour les lignes de bus, la 11 sera coupée entre Copernic et Foch-cathédrale, la 12 entre Talensac et Foch-cathédrale, la 23 entre Copernic et Talensac, la 26 entre Gaston Veil et Delorme et la 54 s'arrêtera à Delorme.

La navette de l'aéroport s'arrêtera elle à gare sud.