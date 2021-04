Manifestation contre le contrôle technique pour les deux-roues à Montpellier

250 motards se sont rassemblés à Montpellier, ce samedi 10 avril 2021, selon la Fédération des motards en colère de l'Hérault. Un appel national avait été lancé pour manifester contre une mesure : celle de peut-être rendre le contrôle technique obligatoire pour les motos, cyclomoteurs et scooters en 2022.

Malgré la pluie, les motards se sont rassemblés devant le Zénith de Montpellier avant de partir pour une balade. "On s'est arrêté devant le siège de l'assurance Axa et de l'entreprise Dekra, toutes deux en faveur d'un contrôle technique obligatoire pour les deux-roues motorisés, explique Jean-Michel Sénéchal, coordinateur de la Fédération des motards en colère de l'Hérault. Sur les grilles, on a collé des affiches et enroulé du papier toilette."

Ils se sont ensuite rendus, à pied, devant la Préfecture, pour exprimer leurs revendications. Selon la Fédération des motards en colère, seuls 0,3% des accidents de deux-roues sont dus à un mauvais entretien mécanique.