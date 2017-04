Manifestation contre les péages sur l'A4 en Moselle Est

Opération barrières levées samedi 1er avril 2017 en début d'après-midi au niveau du péage de St-Avold en Moselle Est. Les manifestants réclament la gratuité du péages pour les habitants et dénoncent une discrimination sur le territoire de la Moselle.

Opération barrières levées samedi 1er avril en début d'après-midi au niveau du péage de St-Avold en Moselle-Est. Une soixantaine de personnes ont durant une heure laissé passer gratuitement les automobilistes dans le sens St Avold / Metz. Une opération à l'initiative du SIPIC, comme Suppression Intelligente des Péages à l'Initiative des Citoyens. Une dizaine d'élus du secteur étaient présent.

Pour la suppression des péages en Moselle Est

Le collectif réclame la suppression des péages en Moselle Est. Dans le secteur, il y a 7 péages sur une vingtaine de kilomètres. Selon le collectif, ce sont les plus chers de France au kilomètre. A 4 euros 40 pour 20 km de péages entre Metz et St Avold, cela fait 22 centimes du kilomètre.

L'aide financière du conseil départemental qui existait pour les salariés a été remplacé par une aide de la SANEF qui est peu convaincante pour les usagers, comme Laurent Faiz : "Cette offre commerciale ne permet qu’une petite réduction du coût. Et en plus, elle impose un certain nombre de passages fixes, quel que soit le nombre de passages réellement effectués. Cela ne permet pas au travailleur de s’y retrouver".

En Moselle Est : se déplacer pour travailler est une nécessité

En Moselle-Est, se déplacer est pourtant une nécessité pour travailler car les propositions d’emplois sont peu élevées. Laurent Kleinhentz, le maire de Farreberswiller estime que ce territoire est mal traité par rapport au reste du département : "Toutes les entreprises se situent sur l’axe ouest, du côté de Metz et de Thionville, ce qui fait que nos jeunes sont obligés en mouvement pendulaire d’aller tous les jours travailler là-bas. C’est une discrimination car de Nancy à Luxembourg, c’est gratuit. Il n’y a qu’ici qu’on met la main au porte-monnaie".

Les manifestants voudraient un péage gratuit pour les résidents comme cela existe à l'île de Ré.