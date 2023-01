Manifestation contre les retraites mardi : quels transports à Toulouse ?

Après la manifestation du 19 janvier qui a vu entre 36.000 et 50.000 personnes descendre dans la rue à Toulouse contre la réforme des retraites, les syndicats espèrent faire au moins aussi bien, ce mardi 31 janvier. Il faudra aussi, pour se rendre au travail ou à la manifestation (10h à Saint-Cyprien) composer avec une offre réduite de transports en commun.

Tisséo : plus d'attente pour les bus et les trams

Dans l'agglomération toulousain, il faut s'attendre, comme le 19 janvier, à des perturbations sur les bus, les Linéo et les trams. Les bus qui passent par le centre-ville seront déviés dans la matinée à cause de manifestations. Il y a dix jours, il fallait attendre entre 13 et 20 minutes pour avoir un tramway.

Les deux lignes de métro et le téléphérique Sud fonctionneront normalement.

Une information à jour sera diffusée toutes les heures à partir de 6h30 .

SNCF : quelques bus à la place des trains du quotidien

À la SNCF, les voyageurs ont été prévenus, un seul Intercités Bordeaux-Toulouse-Marseille circule ce 31 janvier, tandis que 60% des TGV et des Ouigo sont annulés à l'arrivée et au départ de Toulouse.

En ce qui concerne les TER, les usagers les moins lésés sont ceux de la ligne Colomiers-Matabiau, avec deux trains par heure. En amont, seuls des autocars circuleront entre Auch et Colomiers.

Il faut compter aussi un train par heure ce matin entre Montauban et Toulouse. Un train par heure de pointe aussi entre Muret et Toulouse, avec attention des bus mis en place entre Saint-Gaudens et Muret, ça n'était pas le cas le 19 janvier dernier.

Les voyageurs devront se contenter de bus sur les autres lignes : Pamiers-Auterive-Toulouse; et la liaison entre le Tarn et la ville rose au départ de Saint-Sulpice avec parfois des arrêts à Montastruc.

En heure de pointe ce mardi matin, comptez entre un et deux trains par heure depuis Colomiers, Montauban et Muret en direction de Toulouse. © Radio France - Bénédicte Dupont

Dans les airs : les navettes pour Orly deux fois moins nombreuses

À l'aéroport Toulouse-Blagnac, comme pour la première manifestation, la compagnie Air France a prévenu ses clients qu'ils étaient reportés sur le vol suivant concernant la liaison entre Toulouse et Paris Orly. La moitié des navettes vers Paris Sud est annulée ce mardi.

À noter aussi, que sur les deux vols entre Toulouse et Lyon, celui du soir en direction de Lyon-Saint-Exupéry a été déprogrammé.