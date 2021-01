Les taxis manifestent à Paris : opérations escargot sur l'A1 et l'A6

Les taxis ont organisé des opérations escargot sur l'A1 et l'A6 mardi matin

Des opérations escargot sur l'A6 et l'A1 et un concert de klaxons devant l'Assemblée nationale. Des chauffeurs de taxis ont manifesté mardi à Paris pour dénoncer les plateformes de VTC qu'ils accusent de concurrence déloyale. Plusieurs dizaines de chauffeurs de taxis, en provenance des aéroports de Roissy et d'Orly, se sont rassemblés en fin de matinée devant l'Assemblée nationale, espérant être entendus par les députés.

Ils demandent l'application de la loi Granguillaume, qui régule l'activité des VTC. Ce texte, et notamment son article 2, est censé contraindre les plateformes de VTC à transmettre à l'Etat leurs données électroniques, pour assurer la régulation en cas de problème. Mais il n'est pas appliqué selon les manifestants, ce qui permet aux chauffeurs VTC de pratiquer la maraude, la recherche de clients dans la rue. Une pratique normalement réservée aux taxis, les VTC ne pouvant transporter des clients que sur réservation.