Manifestation des agriculteurs vendredi à Strasbourg : à quoi faut-il s'attendre ?

À l’appel de la FRSEA et des Jeunes agriculteurs de la région Grand Est, les agriculteurs organisent une manifestation ce vendredi 30 avril 2021. Ils convergeront vers Strasbourg et le Parlement européen à partir de plusieurs points de rassemblement pour se déplacer en convoi. Des difficultés de circulation sont à prévoir dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, indique la préfecture dans un communiqué.

Quelles perturbations ?

Sur l'autoroute A35

- dans le sens Mulhouse > Strasbourg entre 7h30 et 12h00

- dans le sens Strasbourg > Mulhouse entre 15h30 et 19h.

Sur l'autoroute A4

- dans le sens Paris > Strasbourg entre 7h30 et 12h00

- dans le sens Strasbourg > Paris entre 15h30 et 19h.

La circulation sur l'A35 et l’A4 sera limitée à 90 km/h pour tous les véhicules :

- le matin, dans le sens sud > nord (A35) et dans le sens ouest > est (A4)

- à partir de la deuxième partie d’après-midi, dans le sens nord > sud (A35) et est > ouest (A4).

Evitez de prendre la voiture

Au-delà de ces axes, des perturbations importantes sont attendues sur une très grande partie du réseau routier du département du Bas-Rhin ainsi qu’au centre-ville de Strasbourg. En raison des difficultés de circulation ainsi annoncées, la préfecture du Bas-Rhin conseille aux automobilistes d’éviter largement ces secteurs aux horaires indiqués, d’avancer ou de retarder leurs déplacements. Les usagers de la route sont invités à la plus grande prudence à l'approche du convoi des manifestants.

