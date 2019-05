Attention aux bouchons : manifestation des ambulanciers, taxis et auto-écoles à Paris ce lundi

Ce lundi 20 mai, plusieurs syndicats de taxis, d'auto-écoles et d'ambulanciers appellent à manifester, à Paris, contre la loi mobilités et la réforme du permis de conduire. Des opérations escargots et des ralentissements sont à prévoir.

Paris, France

En plus des habituels bouchons en heure de pointe, le trafic risque d'être sérieusement compliqué, ce lundi 20 mai, dans Paris et ses environs. Cinq syndicats de taxis, d'auto-écoles et d'ambulanciers (Elite, FO, Sud, CFDT, CGT) appellent à manifester contre la loi mobilités et la réforme du permis de conduire.

Plusieurs cortèges vont partir de banlieue ou des portes du périphérique parisien pour rallier la capitale, et plus particulièrement le boulevard Raspail, où les participants au rassemblement laisseront leurs véhicules pour défiler à pied jusqu'à la place du président Herriot, dans le VIIe arrondissement de Paris.

Neuf cortèges pour rallier le boulevard Raspail

Cortège depuis Torcy à 6h30

Cortège depuis de l'aéroport de Roissy à 7h

Cortège depuis l'aéroport d'Orly à 7h

Cortège depuis la Porte de la Vilette à 8h

Cortège depuis la Porte de la Clignancourt à 8h30

Cortège depuis la Porte d'Auteuil à 8h30

Cortège depuis la Porte de Bagnolet à 8h30

Cortège depuis la Défense à 8h30

Cortège depuis la Porte d'Italie à 8h30

Ces neuf cortèges rouleront au ralenti. Des opérations escargots sont à prévoir tout au long du tracé. La préfecture de police conseille aux automobilistes de contourner très largement les itinéraires empruntés par les manifestants.

"La loi mobilités casse l'équilibre entre taxis et VTC", Adil Karami, porte-parole de Sud-Taxi

Ces manifestations visent à protester contre des dispositions du projet de loi mobilités et la réforme du permis de conduire. "La loi mobilités casse l'équilibre entre taxis et VTC, selon Adil Karami, porte-parole de SUD-Taxi. Nous sommes déterminés parce que, sinon, on va au dépôt de bilan. On est menacé par l'uberisation".

Les syndicats d'auto-écoles, eux, dénoncent, à l'image de Patrice Bessone, président du CNPA-Éducation routière, "un parti pris du gouvernement pour les écoles en ligne par rapport à celles de proximité".