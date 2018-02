La polémique autour des Chemins de Fer de la Corse et de l'offre faite sur leur site, une offre qui annonçait mercredi des horaires aménagés et surtout 50% de réduction pour les usagers désirant se rendre à la manifestation du 3 à Ajaccio. Face au tollé provoqué, les CFC ont fait machine arrière.

Difficile de savoir d'où venait cette initiative. Toujours est-il que le lendemain, les CFC ont rectifié le tir et changé le texte sur leur page d'accueil.

Selon Hyacinthe Vanni, le président des Chemins de Fer de la Corse, "Il a sûrement dû y avoir une erreur. Je ne gère pas la communication. Je suis le président donc je préside. Mais en tous cas, les choses sont simples. On ne peut faire que des choses qui sont légales et la légalité aujourd’hui, c’est d’appliquer les tarifs qui sont votés par le conseil d’administration. Et on ne peut pas aller au-delà de ça. Sinon on sortirait du cadre, et _il est hors de question pour nous de sortir du cadre._"

Faute avouée à moitié pardonnée ? Pas vraiment pour les groupes d'opposition.

Selon Jean Martin Mondoloni, le président du groupe d'opposition "Per l'avenne" à l'Assemblée de Corse, "Il est heureux que la majorité puisse prendre acte de ses fautes, mais le mal est fait. Il y a bien à un moment donné un mélange des genres avec une société financée publiquement, c’est-à-dire avec l’argent du contribuable qui a servi à promouvoir une manifestation politique. Du point de vue juridique c’est très discutable. Du point de vue politique c’est une faute. _Et du point de vue éthique, c’est immoral_."

Les Républicains de Haute-Corse ont également dénoncé l'initiative des CFC condamnant « l'utilisation de fonds publics pour organiser une manifestation partisane ».