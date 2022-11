Manifestation pour le maintien du guichet en gare de Chantonnay

Une manifestation s'est tenue ce vendredi après-midi devant la gare SNCF de Chantonnay en Vendée pour demander le rétablissement d'un guichet. Depuis le changement de propriétaire au PMU voisin les voyageurs ne pouvaient plus acheter de billet physiquement, ce sera de nouveau le cas le 1er décembre. Mais c'est insuffisant pour l'association ADPLI 14 mobilisée sur le sujet.

L'association défend cette ligne qui va des Sables d'Olonne à Tours via notamment Chantonnay et Pouzauges. "Dans une gare il y a le personnel qualifié et dans un commerce on ne délivre que des billets TER, pas des abonnements" insiste Philippe-Emmanuel Lardeau-Gybels. Pour le président de l'ADPLI 14 cette ligne SNCF est méconnue et a un potentiel plus important. L'été elle achemine les voyageurs jusqu'aux Sables d'Olonne. Durant l'année elle est empruntée notamment par de nombreux lycéens entre La Roche-sur-Yon, Bournezeau et Chantonnay.

Commençons par le début, le maintien de notre ligne. Isabelle Moinet

La maire de Chantonnay Isabelle Moinet estime elle que la priorité est de se battre pour le maintien de cette ligne: "La ligne 14 a besoin de travaux importants et la première chose est le maintien en l'état de cette ligne. On est en relation avec la région (...) Commençons par le début, le maintien de notre ligne, et après on trouvera les moyens pour un guichet" ajoute l'élue. Le résultat de la nouvelle étude actuellement en cours sera connu en juin 2023.

