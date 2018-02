Les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA organisent ce mercredi diverses actions "paralysantes" sur les routes de Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de l'Aude, toujours pour protester contre le changement de la carte des zones défavorisées. Des rassemblements sont également prévus dès ce mardi soir.

Les agriculteurs d'Occitanie ne décolèrent pas et entendent mettre une pression maximum sur les routes avant l'échéance de ce mercredi : la réception d'une délégation au ministère de l'Agriculture et une rencontre des éleveurs avec les députés à l'Assemblée nationale. La situation devrait être particulièrement difficile dans divers endroits.

Autour de Toulouse et en Haute-Garonne

Des rassemblements sont prévus dès 6h30 pour des blocages vers 8h30 :

à Villefranche-de-Lauragais

au péage de Nailloux sur l'A66

à Pins-Justaret

Sur l'A61, dans le sens Narbonne-Toulouse, un blocage est prévu vers 9h pour toute la journée.

Les cortèges devraient ensuite se rapprocher du périphérique toulousain dans la journée.

Les perturbations attendues en Haute-Garonne © Radio France - Oanna Favennec

La préfecture de Haute-Garonne attend quant à elle des perturbations importantes dans le centre-ville de Toulouse, particulièrement autour du quartier Saint-Etienne (où se trouve la préfecture) et du monument des combattants (métro François Verdier). Elle déconseille aux automobilistes d'emprunter l'A61 et de se rendre dans le centre-ville, et annonce qu'elle communiquera en temps réel sur la situation via son compte Twitter.

Ailleurs en Occitanie

Dans le Tarn-et-Garonne, les agriculteurs prévoient une journée département paralysé en bloquant un maximum de routes. A tel point que les transports scolaires sont suspendus dans tout le 82.

Les Audois concernés aussi par la nouvelle carte des zones défavorisées devraient également entrer dans le mouvement.

Des perturbations ce mardi soir