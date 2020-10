Manifestations : lundi noir en prévision sur les routes d'Île-de-France

Forains, cirques, VTC... on fait le point sur les manifestations prévues ce lundi à Paris et le trafic qui risque d'être très perturbé.

Professionnels du cirque, forains, autocaristes, VTC : plusieurs professions organisent des rassemblements ou des opérations escargots ce lundi pour dénoncer leur situation face à la crise sanitaire et/ou demander plus d'aides au gouvernement. France Bleu Paris fait le point.

Les forains

À l'appel de la Fédération des forains de France, un rassemblement est prévu ce lundi à partir de 7 heures Cour de Vincennes à Paris (12e). Un cortège s'élancera ensuite vers 8h30 de Cour de Vincennes vers le péage de Saint-Arnoult (78) pour une opération péage gratuit. Un autre cortège partira d'Étampes (91) où la fête Saint-Michel a lieu jusqu'à ce dimanche, jusqu'au péage de Saint-Arnoult.

Les cirques

Les professionnels du cirque rejoignent les forains pour leur mobilisation. Un départ d'Étampes (91) (où a lieu jusqu'à ce dimanche la fête Saint-Michel) est prévu à 6 heures du matin pour une opération escargot sur l'autoroute A6 jusqu'au rassemblement Cour de Vincennes à Paris. Opération escargot prévue ensuite à partir de 8h30, sur le périphérique, jusqu'au péage de Saint-Arnoult.

Les autocaristes

Pour réclamer plus d'aides financières de la part du gouvernement et rappeler que la crise sanitaire va toucher leur activité "au moins jusqu'à la fin de l'année 2021", les autocaristes organisent un rassemblement statique à partir de 8 heures entre la Porte Dauphine et la Place du Maréchal de Lattre de Tassigny. Environ 300 cars devraient être présents selon les organisateurs. Ils espèrent être reçus dans la journée par le ministère des Transports.

Les chauffeurs VTC

Une manifestation des chauffeurs VTC est également prévue ce lundi matin, pour demander des mesures de soutien au gouvernement. Un rassemblement statique aura lieu à partir de 10 heures devant le Ministère des Finances, rue de Bercy (12e), "avec beaucoup de pollution sonore" selon les organisateurs, qui attendent entre 1.000 et 1.500 VTC. Les représentants doivent être reçus ce mercredi 14 par Alain Griset, Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.