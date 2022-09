Manque de personnel à la Setram : moins de bus jusqu'en décembre, la CFDT arrête la grève

Moins de bus en circulation, faute de personnel pour les conduire : c'est ce qu'on appelle une offre réduite et c'est en vigueur au Mans (Sarthe) depuis le 12 septembre. Une mesure prise au départ pour quinze jours, et qui va finalement se prolonger jusqu'en décembre, fait savoir la CFDT de la Setram ce mardi, à l'issue d'une réunion avec la direction. Pour le syndicat majoritaire des transports en commun de l'agglomération mancelle, cette avancée est suffisante pour ne pas davantage prolonger le mouvement de grève initié fin juin au Mans.

Des efforts "acceptables"

"On demandait depuis le début de l'année à ce que l'offre soit modifiée pour tenir compte du manque de personnel", explique le délégué CDFT Sabri Ayaden à France Bleu Maine. "La Setram recrute mais pour l'instant ce n'est pas encore assez pour maintenir l'offre initiale : on vient de faire rentrer sept personnes, il en faut 20. Avec une offre réduite jusqu'en décembre, le personnel devra toujours faire des efforts pour assurer le service, sauf que cette fois, ce seront des efforts acceptables. On pourra fonctionner sur la base du volontariat, au lieu de se voir imposer de travailler six jours sur sept ou de se faire refuser des congés".