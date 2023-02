Manque de stationnement à Marseille : 1400€ d'amendes pour un habitant des Catalans

Ces habitants du 7ème arrondissement de Marseille n'en peuvent plus. Dans leur quartier, les amendes pour stationnement gênant se multiplient, alors que certains tournent pendant des heures pour trouver une place. L'un des habitants, rencontré par France Bleu Provence, a même accumulé 1400€ d'amendes au total. Une problématique dénoncée par l'association 40 millions d'automobilistes qui réclame l'ouverture de parkings gratuits et dénonce une verbalisation systématique.

195 000 PV pour stationnement gênants en 2021

Entre les travaux, le manque de places gratuites et les voitures mal garées, plusieurs habitants du quartier des Catalans connaissent de grandes difficultés pour trouver une place. Parmi eux, Gérard, qui accumule déjà 1400€ d'amendes pour stationnement gênant : "Ce qui manque dans le quartier, c'est un parking".

Un sentiment partagé par d'autres automobilistes : "On est verbalisés en permanence, même à une heure du matin quand on ne gêne personne, regrette un habitant. On est verbalisés 135€, on ne sait plus comment faire." En 2021 à Marseille, 195 000 PV pour stationnement gênant ont été dressés et 19 000 véhicules ont été transportés à la fourrière.

Des amendes gérées par la ville

Pour l'association 40 millions d'automobilistes, cette multiplication des amendes à Marseille est due notamment à la dépénalisation du stationnement . Cela veut dire que la charge de la surveillance du stationnement et le fait de récolter le montant des amendes est assuré désormais par la ville et non plus par l'Etat. "La conséquence directe est que les villes ont eu un intérêt fort à passer à une forte verbalisation pour récupérer de l'argent, explique Pierre Chasseray, délégué général de l'association. Marseille a trouvé là un très bon moyen de se remplir les poches sur el dos des automobilistes."

L'association réclame la création de places de stationnement : "Faisons en sorte de mettre en place dans Marseille et en périphérie de la ville des parkings relais gratuits. Cela permettrait de finir le trajet à pied ou en transports en commun", demande Pierre Chasseray. De plus, si le nombre d'amendes se multiplient, c'est aussi lié selon lui, à la mise en place des voitures radars, capables de dresser jusqu'à 12 000 PV par heure.