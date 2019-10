Marathon de Metz Mirabelle : toutes les infos pratiques pour circuler

Ce dimanche, c'est la dixième édition du Marathon Metz Mirabelle. Cette année, il devrait y avoir plus de 7.000 participants. Dans cet article, retrouvez tout ce qu'il faut savoir pour profiter des courses et ne pas se retrouver bloqués !

Metz, France

A vos baskets ! La dixième édition du Marathon Metz Mirabelle, c'est ce dimanche. 6.600 personnes étaient inscrites l'an passé, elles devraient être plus de 7.000 cette année ! La distance reine, c'est bien sûr le marathon avec ses 42,195 km, seul ou en relai. Mais il y a aussi le 10 km ou encore les courses pour les enfants, ainsi que différents challenges.

Circulation coupée à partir de 7h30 et jusqu'à la fin de la course

Les départs de courses vont se succéder de 9h à 10h30 sur le Boulevard Poincaré et l'arrivée sera jugée sur la place de la République où le village du marathon est installé depuis ce samedi. Et il faudra prendre vos dispositions, parce que l'événement va bloquer une partie de l'agglomération. Rien que pour Metz, une centaine de rues et de places seront totalement coupées à la circulation à partir de 7h30 (certaines dès 6h30, voir ci-dessous) et jusqu'au début de l'après-midi, au moment de la levée du dispositif par les forces de l'ordre.

Mais la course ne reste pas qu'à Metz, puisqu'elle passe également par Pouilly, Fleury, Cuvry, Marly, Augny et Montigny-lès-Metz. Là aussi, le passage des voitures sera neutralisé, tout comme les transports en commun qui coupent le parcours. Le conseil, si vous participez à la course ou venez encourager des proches, est donc d'arriver le plus tôt possible pour éviter d'être bloqués, d'autant que les principaux parkings de la ville sont dans le périmètre de la course et qu'il ne sera plus possible d'y rentrer à partir de 7h30.

Un conseil : utilisez les parkings périphériques

Mieux vaut donc utiliser les parkings périphériques, notamment celui du complexe sportif Saint-Symphorien mais aussi boulevard de Trèves, Paixhans, Mazelle, et celui du campus du Saulcy. La fête sportive a aussi ses contraintes : les organisateurs appellent donc les automobilistes et les riverains à être patients tout au long de la matinée de course.

Toutes les rues fermées à Metz