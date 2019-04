Marathon de Nantes ce week-end : quelles perturbations dans le centre-ville?

Plus de 17.000 coureurs vont s'élancer, samedi 27 avril au soir et dimanche 28 avril pour les quatre épreuves du Marathon de Nantes. Forcément, cela va engendrer des perturbations dans les rues du centre-ville. France Bleu Loire Océan fait le point.

Nantes, France

17.000 coureurs pour les quatre épreuves du marathon dans les rues de Nantes, impossible de les louper. Et si vous prenez la voiture ce week-end du 27-28 avril 2019, prévoyez votre trajet, parce que vous ne pourrez pas circuler partout. Le centre-ville sera fortement perturbé dimanche 28 avril entre 8h et 15h30, et les bords de Loire le samedi 27 avril entre 21h00 et 23h30. L'organisation du marathon encourage les automobilistes à prendre les boulevards périphériques.

Pour sortir de Nantes en voiture

Vers le sud, vous pouvez emprunter les ponts Aristide Briand et Clemenceau. Vers l'est, vous pouvez rejoindre le périphérique par le boulevard Dalby. Vers l'ouest, le quai de la fosse sert d'itinéraire de sortie du secteur avant de rejoindre les boulevards René Coty et Launay. Enfin vers le nord, les rues Paul Bellamy, des Hauts-Pavés et le Boulevard Moncelet sont ouverts.

La plupart des ponts sont fermés

Samedi soir, à partir de 21 heures, presque tous les ponts sont bloqués sur l'île de Nantes, à part les ponts du Général Audibert, Haudaudine (celui du CHU), Clemenceau, Tbilissi et Aristide Briand.

Dimanche toute la matinée, les ponts Haudaudine, Clémenceau, Tabarly, Sedar Senghor et Aristide Briand sont ouverts.

Des perturbations aussi sur le réseau des transports en commun

Tramway et Busway

Ligne 1 : Coupée dimanche matin entre Duchesse Anne et Gare Maritime

et Ligne 2 : Coupée dimanche matin entre Gare de Pont Rousseau et St Félix. Et samedi soir entre Gare de Pont Rousseau et Wattignies

et Et samedi soir entre et Ligne 3 : Coupée dimanche matin entre Pirmil et Wattignies. Coupée samedi soir entre Pirmil et Wattignies

et Coupée samedi soir entre et Ligne 4 : S'arrête dimanche matin à Cité des Congrès

Chronobus

Les lignes C1, C2, C3, C5 et C6 sont perturbées le dimanche matin. Les lignes C3, C4, C5, C9 sont perturbées le samedi soir.

Bus

Les lignes 11, 12, 23, 26, 30, 36, 54, 97 et la navette de l'aéroport connaissent des perturbations le dimanche matin.

Samedi soir, c'est les lignes 26, 27, 28 et 36 qui ne desservent pas tous les arrêts.

Pour savoir où s'arrête votre bus ou votre tramway, rendez-vous sur le site de la Tan.