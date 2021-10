Marathon de Paris : des restrictions de circulation et de stationnement à prévoir ce dimanche

La circulation sera fortement perturbée ce dimanche dans le centre de la capitale en raison du marathon de Paris. L'organisateur attend entre 30.000 et 35.000 participants. Ils prendront le départ des Champs-Élysées et traverseront la ville d'est en ouest.

La circulation sera difficile dans la capitale ce dimanche. Des perturbations occasionnées par le passage du marathon de Paris, ce dimanche 17 octobre. Selon l'organisateur Schneider Electric Marathon de Paris entre 30.000 et 35.000 coureurs amateurs ou professionnels vont participer à cette 44e édition. Le départ sera donné des Champs-Elysées à partir de 8h50. Les coureurs longeront en grande partie la Seine pour se rendre au Bois de Vincennes, à l'est de Paris, puis jusqu'au Bois de Boulogne, l'ouest de la ville.

La préfecture de Police de Paris a pris un arrêté afin de restreindre le stationnement et la circulation dans les 7e, 8e, 9e, 11e, 12e, 15e et 16e arrondissements. La liste des rues, places, boulevards et avenues concernées sont à retrouver dans l'arrêté préfectoral ci-dessous. Le trafic pourra reprendre normalement, au plus tard lundi à 1 heure du matin.

Plusieurs lignes de bus seront également déviées ou interrompues. La ligne de tramway T3a ne desservira pas les arrêts porte d’Ivry et porte de Vincennes, au moins jusqu’à 14 heures. Par ailleurs, la Ratp a préparé un plan pour celles et ceux qui souhaiteraient encourager les coureurs. 33 stations de métro se trouvent sur le parcours du marathon de Paris mais l'opérateur de transport propose de descendre aux stations suivantes pour les suivre : Concorde, Hôtel de Ville, Reuilly-Diderot, Porte Dorée, Porte de Charenton, Ranelagh/Boulainvilliers, Avenue Foch/Porte Dauphine.