Marcel Campion appelle à manifester sur le périphérique parisien ce samedi

Paris, France

Attention aux bouchons sur le périphérique parisien, samedi 2 mars. Marcel Campion appelle à manifester contre une ordonnance européenne ouvrant à la concurrence systématique les emplacements dans les fêtes foraines. Un rassemblement est prévu, à partir de 11 h, porte Maillot, d'autres départs sont possibles.

Une ordonnance inadaptée à la vie foraine

Marcel Campion dénonce une ordonnance inadaptée au fonctionnement des fêtes foraines, " les forains quittent des sites parfois 20 ou 30 fois par an, cela va provoquer des demandes, des dossiers à remplir au lieu d'une simple demande de place comme cela se fait habituellement". Pour Marcel Campion cela pourrait fragiliser une économie "de 30 000 entreprises en France qui génèrent près de 200 000 emplois. Cela fonctionnait avec des habitudes, des traditions et là on a décidé de tout casser, on ne sait pas pourquoi".

Une mobilisation nationale est annoncée le 16 mars prochain.