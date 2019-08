Marcheprime : le giratoire a fait sauter le bouchon

Marcheprime, France

Le bouchon routier de Marcheprime a sauté ! Depuis quelques semaines un giratoire a remplacé les feux tricolores au carrefour de la RD5 et de la RD1250. Il s'agit d'un important noeud routier en Gironde. Marcheprime est un passage privilégié entre le nord du Bassin d'Arcachon et la Métropole Bordelaise et une liaison évidente entre l'A63 et le Médoc.

Près de 18.000 véhicules empruntent ce croisement tous les jours. Au temps des feux tricolores les bouchons étaient fréquents. Grâce au rond-point ils ont disparus.

Ce croisement c'est 9.000 véhicules sur la RD1250 et 8.000 sur la RD5 avec pratiquement 10 % de camions

- Serge Baudy, maire de Marcheprime

Au temps des feux rouges il fallait parfois 20 minutes pour traverser Marcheprime. En période de pic de circulation, l'été notamment, les gendarmes devaient même intervenir pour fluidifier le trafic à la place des feux.

Coût des travaux de ce giratoire réalisé par la commune et le département de la Gironde : 300.731 euros