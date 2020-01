Les infos trafic et mobilité en temps réel, c'est tous les jours sur France Bleu Azur et l'application France Bleu.

Grève du 14 janvier : prévisions de trafic bus, tram, train et transports scolaires dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Ce mardi 14 janvier 2020 est une nouvelle journée de grève interprofessionnelle avec des perturbations pour certains réseaux de transports en communs des Alpes-Maritimes.Voici toutes les informations compilées et actualisées afin de faciliter vos déplacements :

Lignes d'Azur

Du matin au soir, pas de tram sur les 3 lignes niçoise.

Aucun service sur les lignes de bus suivantes : 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 57, 64, 87, CADAM (Est et semi direct). Aucun service sur les lignes spécifiques C, E et P. Ce mardi 14 janvier 2020 il n'y aura pas de service Mobil’Azur.

Par ailleurs, les agences commerciales Lignes d’Azur et tous les Parcazur (P+R) seront fermés.

Lignes qui devraient fonctionner normalement : 9, 22, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 706, lignes Express 1, 2 et 3, CADAM Nord, lignes spécifiques K, T Gilette, 51C, 51D, lignes spécifiques de Cap-d’Ail, lignes spécifiques SLV1, SLV2, SLV3, SLV4, SLV5, Cagnes-sur-Mer G, H, I, O, Q, T/Y, 510a, 510b, 510c et 510d, lignes à la carte C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C10 et Haut Pays.

Envibus

Aucun trafic sur les lignes urbaines de l'agglomération d'Antibes et de Sophia Antipolis, la direction n'a pas d'informations précises concernant les perturbations sur les lignes scolaires.

Les informations données par Envibus aux usagers pour ce mardi 14 janvier 2020 - envibus.fr

Cannes, Grasse et Menton

Les réseaux PalmBus à Cannes et Mandelieu-La-Napoule, ZestBus de Menton et Sillages du pays de Grasse indiquent un trafic normal pour ce mardi 14 janvier 2020.

Les Chemins de Fer de Provence

Le mouvement social est suivi également au sein de la compagnie des Chemins de Fer de Provence qui gère le train des Pignes. Les jours de perturbations les trains sont remplacés par des un service de substitution en autocar avec moins d'arrêts desservis. De Nice à Plan du Var seront desservis uniquement Colomars, St-Martin du Var (arrêt autocar Crédit Agricole) et Plan du Var (arrêt autocar). Vous pouvez obtenir des informations, par téléphone, au 04 97 03 80 80.

SNCF, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Selon la direction de la SNCF, l'amélioration du trafic se confirme pour ce mardi 14 janvier 2020, avec plus de trains au niveau national : 5.200 contre 4.800 ce lundi 13 janvier.

Les prévisions de trafic TER pour le mardi 14 janvier 2020 en région PACA - Direction SNCF

Suivez en direct à la radio (103.8 FM) sur l'application France Bleu et sur les réseaux de France Bleu Azur toute la journée, l'évolution des perturbations et l'état du trafic routier dans les Alpes-Maritimes.