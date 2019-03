Marine Nationale. La Garonne est arrivée à Brest

Un navire tout neuf. La Garonne, construite à Concarneau, est arrivée à Brest, son port d'attache, sous un ciel "toulonnais", comme on dit ici, en base navale lorsqu'il fait beau. Ce nouveau BSAM, est le sistership du Rhône, actuellement engagé dans la lutte contre la pollution du Grande America.

La Garonne, bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain.

Brest, France

Ça sent le neuf. Et les 17 hommes d'équipage courent dans les coursives avec un léger sourire aux lèvres. Ce n'est pas tous les jours dans une carrière que l'on embarque dans les voyages inauguraux des navires de la marine nationale à leur sortie du chantier naval. Ce BSAM, Bâtiment de Soutien et d'Assistance Métropolitain est le quatrième de la série, construit à Concarneau par Kership. 160 millions pour les 4 unités.

Des navires capables de remorquer un sous marin ou le Charles De Gaulle

A bord du navire, des alarmes retentissent régulièrement. "C'est normal", précise le commandant Stéphane Congues "On a un équipage de 17 marins, donc un équipage très réduit par rapport aux navires de l'ancienne génération. La surveillance informatique est donc renforcée. Les consoles, au PC machine et en passerelle, sont des systèmes redondants, avec une alarme au moindre petit souci."

Réduction des coûts oblige, ce navire très puissant, capable de remorquer un sous-marin ou le Charles De Gaulle, fonctionne avec seulement 2 personnes à la passerelle et 1 personne au PC Machine.

Du confort, de l'espace

Les BSAM sont aussi conçus pour naviguer sur toutes les mers du globe, avec une longue autonomie. Les équipages ont gagné en confort avec 12m² pour 4 bannettes. "C'est vrai qu'on aurait mis le double de bannettes dans un navire ancienne génération. Mais le confort est très important quand on réduit les équipages et qu'il faut se reposer pour mieux se concentrer" précise le commandant.

4 bannettes dans 12 mètres carrés. Grand luxe! © Radio France - Valérie Le Nigen

Totalement opérationnel en décembre

A court terme, la Garonne n'ira pas relayer le Rhône, actuellement engagé dans la lutte contre la pollution du Grande America. Le navire va poursuivre son équipement, notamment les transmissions avec Thales, et passer tous les contrôles. Il devrait être totalement opérationnel en décembre. Et ce sera parti pour 30 ans de service !