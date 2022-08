Marmagne : une barrière connectée pour limiter les accidents de bétail sur la ligne TGV Paris-Lyon

Six accidents à cause d'animaux d'élevage en cavale en 2021 en Côte-d'Or : la SNCF veut réduire ce chiffre. L'entreprise teste une innovation sur la ligne Paris-Lyon sur la portion qui passe par Marmagne, vers Montbard : une barrière connectée qui détecte les mouvements.

La SNCF lance un prototype de barrière connectée pour limiter les accidents de bétail, c'est-à-dire des vaches qui sortent de leur pré à cause d'une porte ouverte ou d'une clôture défectueuse, qui se retrouvent sur la ligne SNCF et se font percuter par un train. En 2021, six accidents de ce type ont eu lieu en Côte-d'Or, et ont occasionnés (en plus des dégâts sur les animaux), neuf heures de retard sur 39 trains en tout. L'idée de cette barrière : détecter les animaux qui passent pour prévenir à la fois les éleveurs concernés et le centre SNCF qui gère la portion. Ce dispositif est en test pendant plusieurs mois, au moins jusqu'à l'automne 2022.

Une barrière connectée ?

Une barrière connectée, qu'est-ce que c'est ? Ca ressemble beaucoup aux détecteurs de mouvements dans les films d'espionnage, ces rayons infrarouges qu'il ne faut surtout pas toucher. La seule différence : ils sont invisibles. Véronique Bon est directrice régionale du Pôle développement durable à la SNCF : "deux bornes qui se parlent et envoient une alerte quand une bête traverse le faisceau directement sur nos ordinateurs et téléphones". L'alerte est ensuite donnée au centre SNCF qui s'occupe de la portion, puis à la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or, via un référent SNCF. La Chambre est d'ailleurs partenaire de cette installation. Antoine Carré est éleveur et membre élu : "on a à chaque fois un mail quand il y a un défaut sur une porte ou une clôture, puis c'est à nous de prendre nos responsabilités". Pour la durée du test, les éleveurs ne seront pas mis au courant, pour éviter les erreurs.

Tester et conclure ensuite

La première réserve concernant ce projet est sa répartition : les deux capteurs peuvent être séparés au maximum de 100 mètres. C'est donc insuffisant pour couvrir les 400 kilomètres de la lignes Paris-Dijon. D'après Etienne Faugère, spécialiste maitrise de la végétation pour la SNCF, ça ne pose pas problème : "l'idée c'est vraiment de le mettre à une entrée de pré ou une zone où il y a du passages de personnes susceptibles de laisser une porte ouverte". De plus, il faut choisir le bon endroit en terme de réseau téléphonique : les alarmes sont transmises via Orange, et certaines parties de la ligne sont en zone blanche. Le prototype coûte 4 000 euros, il n'est donc absolument pas question de le déployer sur toute la ligne.

Dans ces conditions, Antoine Carré attend de voir : " ce dispositif pour moi est plus coûteux que refaire une clôture en dure. Pour moi ce serait très compliqué à mettre en place sur le terrain. J'attends de voir les résultats de ce test, mais en attendant je pense que la solution pour réduire le nombre de divagation c'est la communication". Premier élément de réponse dans quelques mois.