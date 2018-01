Dizy, France

Près d'Epernay, le tronçon de la RD251 entre Champillon et Dizy est devenu un "circuit moto" idéal pour certains motards. Une belle route en lacets, avec une vue imprenable sur le vignoble champenois...

Sur une vidéo, 140 km/h au compteur

Certains motards montent à 140 km/h sur la RD251 entre Champillon et Dizy dans la Marne, un tronçon limité à 70. © Radio France - Clément Lacaton

Sauf que dimanche dernier, deux pilotes de deux-roues ont été gravement blessés lors d'une collision frontale sur cette portion de trois kilomètres. La colère monte chez les habitants des deux communes, qui protestent contre les "nuisances sonores" et les "risques" liés à ces pratiques dangereuses. Une pétition a été lancée par des riverains.

Et pour cause, certains pilotes de deux roues y font la course, et postent leurs défis en vidéo sur Internet... Sur l'une de ces vidéos, le compteur monte à 140 km/h, soit le double de la vitesse autorisée... Et, on le voit sur les images, à 90 km/h déjà juste à la sortie de Dizy, devant la maison de Jeannine : "C'est quand même dangereux, ils vont trop vite !", regrette-t-elle.

Ils font la compétition (...) On voit les motos monter et redescendre, parfois 15 ou 20 fois..."

Xavier est lui-aussi est aux premières loges : "De chez moi je vois la route. Ils font la compétition, souvent ils partent de la sortie du village, ils vont jusqu'au point de vue et se chronomètrent pour savoir combien de temps ils mettent à faire l'aller-retour. Et c'est ça qui est pénible, ils vont faire 15-20 voyages dans l'après-midi. On voit les motos monter et redescendre, ils ne font que ça..."

C'est quand même dommage d'être dans les coteaux historiques inscrits au patrimoine de l'Unesco et d'avoir ce type de nuisances."

Certains motards montent à 140 km/h sur la RD251 entre Champillon et Dizy dans la Marne, un tronçon limité à 70. © Radio France - Clément Lacaton

Certains motards montent à 140 km/h sur la RD251 entre Champillon et Dizy dans la Marne, un tronçon limité à 70. © Radio France - Clément Lacaton

Un vrai danger pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons... Sans compter les nuisances sonores, insiste Barbara Naveau, la maire de Dizy : "Il y a une résonance très importante, puisque le village est situé en bas de coteaux. C'est quand même dommage d'être dans les coteaux historiques inscrits au patrimoine de l'Unesco et d'avoir ce type de nuisances."

Contrôles radars difficiles

Une solution pour elle et son collègue de Champillon Jean-Marc Béguin : les contrôles radars. "Ce n'est pas facile puisqu'on est dans des virages, or pour pouvoir viser avec des jumelles il faut être en ligne droite, sauf qu'il y a quelques petits spots quand même où les gendarmes peuvent se cacher dans les vignes pour intercepter des motards. Ils le font de temps en temps, mais la gendarmerie ne peut pas être tous les week-ends entre Dizy et Champillon pour verbaliser."

Ces deux élus vont demander un rendez-vous en préfecture dans les prochains jours