Marne : l'aéroport de Vatry met fin à son contrat avec la compagnie Ibéria et les vols vers Madrid

Finies donc les liaisons entre Vatry et la capitale espagnole Madrid. Après seulement un an de collaboration, le conseil départemental de la Marne qui gère l'aéroport de Vatry, a annoncé ce mardi 10 mars sa décision de rompre le contrat avec la compagnie aérienne Ibéria. La compagnie qui assurait jusqu'à 3 liaisons chaque semaine entre Vatry et Madrid en été, devait rester initialement trois ans dans la Marne. Le dernier vol aura lieu le 28 avril prochain.

Je continue à me dire ça va fonctionner -- Christian Bruyen

L'aéroport de Vatry reste en revanche engagé avec la compagnie Ryanair sur trois destinations -Fès, Marrakech, Porto- pour le transport de passagers, le contrat vient d'être résigné pour un an renouvelable précise le conseil départemental. Mais ce divorce à l'amiable avec Ibéria est un coup dur pour l'aéroport de Vatry qui ne parvient pas à atteindre l'équilibre financier. "Les avions entre Vatry et Madrid étaient remplis, mais les tarifs trop bas obligeaient à équilibrer avec de l'argent public, ce ne serait pas raisonnable de continuer", explique Christian Bruyen, le président du conseil départemental de la Marne.

Un déficit moyen de 2,5 millions par an pour l'aéroport de Vatry

Christian Bruyen qui veut tout de même rester optimiste pour l'avenir de Vatry : "le contexte international est compliqué, notamment avec le coronavirus, et dans le domaine du transport aérien 20 ans c'est rien, on y est, on va pas encore durer 10 ans comme ça mais la contribution de la puissance publique elle est raisonnable... je continue à me dire ça va fonctionner!". Le Conseil départemental de la Marne verse chaque année une subvention de fonctionnement de 1,5 million d'euros à l'aéroport de Vatry.

Le fret pour sauver l'année 2020 ?

Le conseil départemental annonce des discussions avec d'éventuelles autres compagnies pour faire du transport de passagers, mais rien ne devrait être conclu avant la fin de l'année. C'est donc une année 2020 difficile que s'apprête à vivre l'aéroport de Vatry (qui emploie 80 agents). Il espère reprendre des couleurs avec le transport de fret, avec l'objectif de 10.000 tonnes transportés d'ici la fin de l'année 2020, contre seulement 3.000 tonnes en 2019. En misant notamment sur le e commerce. Un premier vol d'essai vers la Chine était prévu en ce mois de mars mais il a du être reporté pour cause de coronavirus. Mais la direction espère un vol en mai ou juin.