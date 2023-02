Marrakech, Athènes, Tunis : Air France annonce 11 liaisons pour l'été au départ de Nice

Vous êtes plutôt Tunis ou Alger ? Air France renforce son offre pour l'été au départ de l'aéroport Nice Côte d'Azur avec onze liaisons saisonnières pour juillet et août.

ⓘ Publicité

Six destinations françaises

Jusqu'à trois vols par semaine pour Biarritz, même chose pour Lille et Strasbourg. Deux vols hebdomadaires pour Caen et Rennes, et jusqu'à six pour Bordeaux. De quoi voyager aux quatre coins du pays et aller chercher un peu de frais plus au nord.

Cinq destinations à l'étranger, notamment vers le Maghreb

Si vous privilégiez le dépaysement, deux liaisons sont mises en place en juillet et août vers la Grèce : l'une vers Athènes avec jusqu'à cinq vols par semaine, trois autres vers Héraklion. Tunis et Alger sont aussi proposés, ainsi que Marrakech, avec deux vols par semaine les lundis et les vendredis.