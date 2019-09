Privée de bus à Belfort et Montbéliard à cause de son fauteuil roulant motorisé

Bethoncourt, France

Il y a encore beaucoup à faire dans notre société pour faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées. En témoigne ce coup de gueule de Virginie, une belfortaine de 59 ans, qui circule en fauteuil roulant motorisé.

Le 10 août dernier, elle était refoulée d'un bus Evolity à Bethoncourt. Le chauffeur a expliqué qu'il ne pouvait accepter une "voiturette". Jean-François, le compagnon de Virginie s'interpose jusqu'à ce que le chauffeur soit obligé d'accepter le fauteuil. Le couple a déposé plainte à la gendarmerie d'Hérimoncourt. "J'en ai marre d'être refoulée à l'entée des bus. Marre pour moi et marre pour tous les handicapés de France. On est rejeté par la société. Je n'en peux plus. Mes enfants se sont battus pour que j'accepte de sortir avec mon fauteuil roulant pour vivre normalement. Et là, on m'enfonce", explique Virginie

Lundi dernier, 2 septembre, rebelote cette fois-çi, à l'embarquement d'un bus Optymo à Valdoie près de Belfort. Le chauffeur a eu le temps de refermer la porte et de repartir. Une deuxième plainte a donc été déposée par le couple à Belfort. "Elle fait ça pour elle, mais aussi pour les autres personnes en fauteuil qui essuient des refus quotidiens. L'accessibilité est un droit. Virginie en pleure tous les jours"; explique Jean-François, son compagnon.

La société Moventis qui exploite les bus Evolity de Montbéliard présente ses excuses à ce couple et affirme avoir diffusé une information à l'ensemble des ses chauffeurs pour expliquer que ces fauteuils motorisés ont leur place dans les bus de la compagnie. A Belfort, la compagnie Optymo ouvre une enquête pour comprendre ce qui s'est passé.