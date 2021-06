Une nouvelle voie pour les bus sur l'A51 entre Marseille et Aix-en-Provence

Une nouvelle voie pour les bus va bientôt voir le jour sur l'A51 entre Marseille et Aix-en-Provence, entre la RD6 et la RD9. Un aménagement qui devrait leur permettre de gagner près d'une minute et 30 secondes en moyenne sur un trajet de sept kilomètres environ aux heures de pointe.

Fluidifier le trafic et réduire les temps de parcours c'est toujours l'objectif des travaux d'aménagement sur les routes entre Marseille et Aix-en-Provence. Sur l'A51 entre la RD6 et la RD9, des travaux ont débuté et vont durer jusqu'au mois de décembre pour réaliser une nouvelle voie réservée aux bus. L’objectif est de gagner une minute et 30 secondes aux heures de pointe sur un trajet de 7 km, dans un secteur très embouteillé. C'est en fait la bande d'arrêt d'urgence qui va être aménagée. À terme, cette voie pourra être ouverte à d’autres usages tels que les taxis ou le covoiturage.

5.100 passagers retardés chaque jour actuellement

Aujourd’hui, aux heures de pointe sur l’A51, la vitesse chute à moins de 50 km/h entre la sortie de la RD6 et la sortie des 3 Pigeons. Avec 155 bus en heures de pointe sur le secteur, c’est plus de 5.100 passagers de bus qui se retrouvent retardés chaque jour dans les bouchons.

Deux phases de travaux

Deux phases sont prévues pour ces aménagements. La première phase concernera des travaux d’élargissement en TPC : ces travaux seront décomposés en quatre sections d’environ 1,75 km avec deux sections réalisées simultanément (avant et après l’échangeur des 3 Pigeons), afin de réduire le délai du chantier.

La deuxième phase concernant des travaux de renforcement de la bande d’arrêt d’urgence existante et d’application d’une nouvelle couche de roulement sur toute la largeur de chaussée : ils consisteront également à adapter la signalisation verticale existante, installer les nouveaux panneaux de signalisation de la voie bus et effectuer le marquage spécifique au sol avec pointillés larges et inscriptions "BUS" qui indiqueront aux usagers que la voie est exclusivement réservée à la circulation des transports collectifs.

Un projet de 6,79 millions d'euros

Le projet de 6,79 millions d'euros s’inscrit dans le cadre du contrat de plan État-Région. Il est financé par l’État, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence. Il fait partie d’un plan plus vaste de création d’une vingtaine de kilomètres de nouvelles portions réservées aux transports collectifs sur les trois corridors de l’aire métropolitaine entre Aix-en-Provence et Marseille, Aubagne et Marseille et Vitrolles et Marseille.