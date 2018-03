Marseille, France

Le téléphérique marseillais fera un kilomètre de long. Grâce au câble, six minutes suffiront pour monter du Vieux-Port à la Bonne Mère, 150 mètres plus haut. Pour l'instant, les plus courageux font l'ascension à pied, les autres prennent le bus, ça bouchonne dans les petites rues étroites et ce n'est pas très écolo.

Un million de visiteurs en plus

La mairie de Marseille espère que grâce au téléphérique, Notre-Dame-de-la-Garde recevra chaque année la visite de trois millions de personnes, au lieu de deux millions actuellement. Les travaux devraient débuter fin 2019 pour une mise en service prévue courant 2021.

D'autres téléphériques en projet

Le nombre et la couleur des cabines ne sont pas encore définis. Le téléphérique devrait coûter entre 30 et 40 millions d'euros selon Gérard Chenoz, adjoint au maire en charge des grands projets d'attractivité. Invité ce jeudi matin sur France Bleu Provence, l'élu marseillais révèle aussi que la ville a d'autres projets de téléphériques.