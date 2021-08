Marseille : comment éviter les travaux de destruction de la passerelle Rabatau

La passerelle Rabatau, entre le 8e et le 10e arrondissements de Marseille, est démantelée ce week-end. Le chantier va engendrer des bouchons. On vous explique comment les éviter.

Le Y en béton va disparaître du paysage après plus de 50 ans de bons et loyaux services entre le 8e et le 10e arrondissements de Marseille. La passerelle Rabatau est détruite, ce week-end. Le chantier a commencé vendredi à 22h et doit durer jusqu'à lundi, 6h. Il faut donc s'armer de patience pour circuler dans ce quartier.

Nos conseils pour éviter les bouchons

Tous les accès à la place Général Ferrié sont coupés jusqu'à la fin des travaux. Pour aller au stade ou au rond-point du Prado, il faut faire un détour par le tunnel Rège. Dans l'autre sens, il faut passer rue Raymond Teisseire et avenue Jules Cantini. Comptez minimum 20 minutes pour aller au Palais des sports ou à la gare Saint-Charles.

La circulation reviendra presque à la normale, lundi matin, si ce n'est qu'il n'y aura plus de passerelle.