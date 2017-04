A Marseille, des riverains de Mazargues mobilisés pour retrouver leur.. arrêt de bus

Les riverains de Mazargues, à Marseille, sont en colère : ils réclament le retour de l'arrêt de bus "Gaudibert" de la ligne 21 ; un arrêt supprimé depuis quelques mois, à l'occasion des travaux d'aménagement du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service)

"Gaudibert". C'était l'arrêt historique du quartier, sur la ligne 21 du bus qui traverse Mazargues. Pourquoi ici ? Parce que tout autour se trouvent une dizaine de résidences, sans compter quelques rues adjacentes. Sauf qu'avec l'installation du BHNS, la voirie a été complètement revue et corrigé. L'arrêt a disparu. Il s'en trouve désormais un nouveau, mais à 200 mètres de là, près d'une école mais.. loin de toutes les habitations.

Sur le trottoir située en face, l'ancien arrêt historique de "Gaudibert" (13009, Marseille) © Radio France - Tony Selliez

200 mètres, c'est beaucoup pour les personnes âgées

L'argument de la RTM ? Des arrêts plus espacés, et donc moins d'arrêts sur la ligne, ce sont des bus plus rapides. Démonstration rejetée en bloc par ces riverains.

"si vous avez 30 ans, ça passe.. mais à 80 ans et plus.."Jean-Pierre Bouze, président du CIQ de Mazargues

Reportage FB Provence dans le quartier de Mazargues, à Marseille Partager le son sur : Copier

Les membres du CIQ ont rendez-vous mardi 18 avril avec le maire de secteur Lionel Royer-Perreault et Guy Teissier, le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.