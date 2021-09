Marseille, des transports enfin à la hauteur de la deuxième ville de France ?

Emmanuel Macron, en visite à Marseille la semaine dernière, a débloqué un milliard d'euros pour améliorer l'offre de transport dans la cité phocéenne. Les habitants demandent plus de rotations dans le trafic des bus, un réseau élargi et harmonisé entre bus, tramways et métros.

C'est une volonté du président de la république et un constat des usagers : le réseau de transports de Marseille doit être largement amélioré.

Les projets d'Emmanuel Macron sont nombreux : automatisation du métro, création de nouvelles lignes de tramway, projet de "RER à la marseillaise" : l'objectif du chef de l'Etat est surtout de "désenclaver les quartiers Nord"

Marseille est en effet l'une des villes les moins bien desservies du pays, avec seulement deux lignes de métro et des quartiers populaires quasi-enclavés.

Il vaut mieux aller travailler en scooter sinon on ne voit plus ni sa femme ni ses enfants - Sébastien, habitant de l'Estaque

"Tout dépend de l'endroit où vous habitez" précise Adel, qui habite le quartier Saint-Louis. "Si je veux aller en ville il me faut deux bus différents, puis changer avec le métro ou le tramway, c'est trop long. Mais si vous habitez aux Aygalades, c'est nickel, il y a 3 bus différents qui y passent."

Il est vrai que certains trajets tournent au périple. Hassen habite le 9eme arrondissement et travaille à la Joliette : "Je dois prendre un bus unique, le 23, souvent bondé par les vacanciers qui vont à Sormiou ou en période scolaire par des élèves. Ensuite je dois prendre un métro puis un tramway, c'est long".

Sébastien, lui, a préféré délaisser les transports en commun. Cet habitant de l'Estaque perdait trop de temps dans les transports : "deux heures pour aller à la pointe rouge ! Il vaut mieux prendre un scooter ou une voiture, sinon on ne vois plus ni sa femme ni ses enfants.."

Des lignes absentes par endroit et qui doublonnent à d'autres

Pour de nombreux marseillais le problème c'est la complémentarité des modes de transports. "Il y a _des lignes de métro qui ont les mêmes arrêts que les lignes de tramway_. Et à coté de ça plein de quartiers qui ne sont pas desservis, comme par exemple à la Valentine. Deux modes de transport différents pour aller à un seul endroit, c'est un peu bête" souffle Lionel qui travaille dans la restauration à la tour "La Marseillaise".

"Parfois on est obligé de prendre un bus, puis un métro et enfin de terminer par un tramway, le tout en marchant de longues minutes entres les stations, heureusement qu'il y a les trottinettes ou les vélos pour nous aider ! " ajoute son collègue de travail, Alexandre.

De nombreux quartiers ne sont desservis que par des bus, tributaires du trafic. Et certains réclament plus de rotations : "à la Gavotte-Peyret, il n'y a qu'un bus toutes les heures, et le week-end il n'y en a plus, on ne peut plus aller faire nos courses", peste Attala.