Marseille et ses embouteillages monstres, retour vers le passé

Vous en êtes certainement les victimes, les embouteillages infernaux à Marseille sont de retour depuis quelques semaines avec la fin progressive des mesures de confinement. Pour certains, ce serait même pire qu'avant la pandémie. Avec toujours un couvre-feu à 21 heures, les heures de pointes sur les grands axes sont de véritables pièges à voitures avec une concentration des déplacements. Cela que ce soit à l’intérieur de la ville ou bien sur les autoroutes pour y entrer et sortir.

1h15 à 18 heures le jeudi soir pour faire la Joliette, la Valentine, soit 11 kilomètres avec en plus le péage du tunnel Prado Carénage. Selon la Direction des Routes Méditerranée, même la rocade L2 censée délester la circulation en centre-ville et permettre un contournement de Marseille plus fluide est embouteillée à certaines heures. Il faut y ajouter les perturbations liées aux fréquents accidents.

Les deux pires jours des trois dernières semaines restent, comme avant, les mardis et les jeudis. (Peu de RTT, des enfants scolarisés). Il faut ajouter à cela, la chaleur et une augmentation de la pollution atmosphérique. Selon certains professionnels de la route comme par exemple les taxis ou les livreurs, cela va être encore pire à la rentrée avec moins de télétravail. Parfois ils regrettent même le temps du confinement et attendent avec impatience, le début des vacances pour retrouver un semblant de sérénité au volant à Marseille. En 2019, selon le classement TomTom, Marseille était la deuxième ville de France la plus embouteillée derrière Paris.