Marseille et Toulon parmi les villes les plus embouteillées de France

La patience, maître-mot pour rouler en voiture à Marseille ou Toulon. Un sentiment confirmé par l'entreprise néerlandaise Tom-Tom.

ⓘ Publicité

Marseille 5e, Toulon 10e

Le fabriquant de GPS a publié ce mercredi un classement des villes les plus embouteillées . Et la position de Marseille peut en réalité être considérée comme une petite surprise.

Alors que l'on entend souvent que la ville est la plus embouteillée de France, voire d'Europe, Marseille n'est en réalité "que" (ajouter beaucoup de guillemets !)...cinquième, derrière Paris, Bordeaux, Lyon et Nice. Pour sa part, Toulon se classe 10e, après Rouen, Nantes, Brest et Avignon.

À l'international, cela place Marseille comme 103e ville la plus embouteillée du monde. Toulon occupe la 166e place.

Plus d'un quart d'heure pour faire 10 kilomètres

Pour effectuer ce classement, Tom-Tom se base sur le temps de trajet nécessaire pour faire un trajet de 10 km dans chaque ville. Il faut 17 minutes 50 à Marseille, et 15 minutes 10 à Toulon. À titre de comparaison, il est nécessaire de passer 36 minutes et 10 secondes dans sa voiture pour faire cette distance à Londres, ville la plus embouteillée de la planète.

7 jours perdus dans les bouchons !

Tom-Tom calcule également le temps perdu dans les bouchons. Au total, un automobiliste marseillais a passé en 2022 en moyenne 168 heures dans les embouteillages. Ce qui représente sept jours, tout rond. À Toulon, c'est en moyenne 143 heures qui ont été perdues, soit près de six jours.