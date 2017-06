Marseille à l'honneur dans le n°1 du magazine "Croisières"

Environ 1,6 millions passagers de paquebots font escale chaque année à Marseille, premier port de croisière de France. Un phénomène qui a aujourd'hui son magazine grand public. Jean-Pierre Saccani, rédacteur en chef de "Croisières" était l'invité de France Bleu Provence ce jeudi matin.

France Bleu Provence : En lançant ce jeudi la revue trimestrielle "Croisières - Voyager autrement", vous surfez sur la vague du succès grandissant de ce genre de voyages !

Jean-Pierre Saccani : Oui, de plus de plus de Français choisissent ce mode de vacances, ils étaient 600.000 l'an dernier par exemple ! Et il n'y avait pas de magazine grand public faire rêver les vacanciers, avec beaucoup d'informations pratiques et des magnifiques photos des escales du monde entier.

FBP : Dans le premier numéro de votre magazine, 4 pages sont consacrées à Marseille, première escale des croisiéristes en France !

JPS : ... et 9è port au monde quand même, ce qui n'est pas rien. Et n'oublions pas que la Méditerranée est la destination favorite des Français.

FBP : Les retombées économiques sont considérables pour Marseille !

JPS : Oui, les croisiéristes dépensent pas mal d'argent : restaurant à midi, boissons, glaces, achats de souvenirs et autre shopping. Et de plus en plus de croisiéristes passent une journée à Marseille avant de prendre le bateau et une journée après leur retour. Ils veulent avoir plus de temps pour visiter la ville qui ne manque pas d'atouts !

FBP : Il y a quelques années, on pensait que les croisières étaient réservées aux riches et surtout appréciées des retraités, ce n'est plus le cas ?

JPS : Oh que non ! Il y a de plus en plus de familles avec des enfants, des adolescents. Et les prix sont très attractifs : on peut faire une croisière d'une semaine en Méditerranée pour quelques centaines d'euros, en pension complète, avec escales par exemple à Gênes, Rome, Palerme, Majorque, Ibiza, Barcelone... En plus, certaines compagnies ne font payer que les taxes portuaires aux enfants ! Il faut ajouter bien sûr les dépenses aux escales, les éventuelles excursions et les suppléments sur le navire, comme les boissons.

FBP : Et sur le bateau, on ne s'ennuie pas ?

JPS : Non, il y a toujours quelque chose à faire sur ces immenses navires de plus de 300 mètres de long. Il y a des piscines avec toboggans, de nombreuses animations... Le Meraviglia, le dernier paquebot de la compagnie MSC, propose même des spectacles du Cirque du Soleil ! Tout ça sur mer, c'est assez fantastique !