A Marseille, les navettes maritimes reprennent du service

Qui n'a jamais rêvé d'aller travailler en bateau? A Marseille, c'est possible! Les quatre navettes de la Régie des Transports de Métropolitains reprennent du service ce samedi. Elles relient le Vieux Port à la Pointe Rouge et à l'Estaque. Pour le plus grand plaisir des usagers.

Toutes les trente minutes, depuis ce samedi et jusqu'au premier octobre, une navette maritime part du Vieux Port en direction de l'Estaque et de la Pointe Rouge, à Marseille. Une liaison que les usagers attendaient depuis de longs mois.

© Radio France - Violette Artaud

Pour rien au monde, Michèle ne manquerait cette première traversée. A l'avant du bateau, cette retraitée met ses lunettes de soleil et relève la tête pour mieux sentir l'air marin. " Je savoure! Cela fait sept mois que j'attends ça. A partir d'aujourd'hui je vais prendre la navette tous les jours!" s’enthousiasme-t-elle.

Je savoure! Cela fait sept mois que j'attends ça. Michèle, retraitée

A côté d'elle, Clara et Charlotte se prennent en photo, les cheveux au vent. Les jeunes filles ont une petite pensée pour ceux qui sont obligés de prendre le métro. "Ici on respire, on est à l'air libre, c'est pas pareil quand vous êtes dans le métro, tout esquiché, avec les odeurs de transpiration." s'amuse Clara.

Hervé, "nouveau marseillais", a habité à Paris. Il ne peux que confirmer les propos de Clara: "On est en costard-cravate, avec notre mallette, comme à Paris, sauf que là, le bateau est à l'heure, on a de la place et pendant le trajet on voit la bonne mère, le Mucem, le fort Saint Jean et le Pharo! C'est un art de vivre!"

Dans le cockpit, le capitaine a la belle vie. Son plus grand plaisir? Voir les passagers qui repartent ravis. " Quand on est toute la journée dans un bureau, et qu'on rentre en bateau, on décompresse, on prend l'air marin et on s'évade de son quotidien" conclut Florent, qui confie avoir une chance inouïe de faire ce métier.

© Radio France - Violette Artaud

INFOS PRATIQUES:

Du 29 avril au 30 juin 2017 départ toutes les heures :

- Vieux-Port - Pointe Rouge de 8h à 19h et Pointe Rouge - Vieux-Port de 7h à 19h

- Vieux-Port - l'Estaque de 8h30 à 19h30 et l'Estaque - Vieux-Port de 7h30 à 19h30

Du 1er juillet au 3 septembre 2017 départ toutes les heures :

- Vieux-Port - Pointe Rouge de 8h à 22h et Pointe Rouge - Vieux-Port de 7h à 22h

- Vieux-Port - l'Estaque de 8h30 à 22h30 et l'Estaque - Vieux-Port de 7h30 à 22h30

Plusieurs départs dans la journée :

- Pointe Rouge - Les Goudes de 9h10 à 19h35 et Les Goudes - Pointe Rouge de 9h45 à 20h30 (possibilité de rejoindre le Vieux-Port avec ce bateau)

Du 4 septembre au 1er octobre 2017

Départ toutes les heures :

- Vieux-Port - Pointe Rouge de 8h à 19h et Pointe Rouge - Vieux-Port de 7h à 19h

- Vieux-Port - L'Estaque de 8h30 à 19h30 et l'Estaque - Vieux-Port de 7h30 à 19h30

Plusieurs départs dans la journée :

- Pointe Rouge - Les Goudes de 9h10 à 19h35 et Les Goudes - Pointe Rouge de 9h45 à 20h30 (possibilité de rejoindre le Vieux-Port avec ce bateau)

Tarifs

Traversée 5€ : Vieux Port - L'Estaque, Vieux-Port - Pointe Rouge et Pointe Rouge - Les Goudes

- Pas de correspondances possibles entre les lignes maritimes.

- Correspondance 1h30 avec bus, métro, tramway, limitée à un accès navette.

Traversée 8€ : Vieux-Port - Les Goudes

- En correspondance à la Pointe Rouge

- Correspondance 3h avec bus, métro, tramway.

- Titre vendu sur support Transtick

Titres en vente exclusivement à bord des bateaux*.

Le paiement du titre de transport doit se faire uniquement en espèce, merci de faire l'appoint.