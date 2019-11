Marseille organise la lutte anti fraude dans le métro

Des équipes de contrôleurs mises en place aux terminus La Rose et Bougainville, toute la journée le taux de fraude a chuté en quelques semaines.

Marseille, France

L'opération a été baptisée "Station zéro fraude", le principe est simple et efficace: Une surveillance pendant une journée entière (6 hà 20h) aux stations Bougainville et la Rose terminus des lignes une et deux .

Résultat quasiment aucune fraude constatée pendant l'opération lancée il y a quelques semaines et une explosion des ventes de tickets aux guichets.

Le coût de la fraude à la RTM est de 20 millions d'euros.

Le dispositif mobilise actuellement 44 équipes de la RTM , il sera renforcé par l'arrivée de 20 policiers municipaux chargés de patrouiller dans le métro, le principe a été voté au dernier conseil municipal , les agents sont en cours de formation.

L’expérimentation doit être étendue à d'autres stations notamment celle de la gare saint Charles, l'idée étant de faire cesser l'hémorragie financière plus de 20 millions d'euros perdus soit le budget pour 80 bus ou 6 rames de Tramway