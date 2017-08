Samia Ghali demande à Nicolas Hulot un métro ou un tram pour les quartiers nord de Marseille

Dans une lettre ouverte, la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône rappelle au ministre de la transition écologique et solidaire que Marseille est l'une des villes les plus embouteillées d'Europe. De son côté, la métropole a lancé un projet d'extension du tramway vers les quartiers nord.

Déjà en début de semaine, lors de la visite du ministre des affaires étrangères Jean-Yves le Drian sur le port autonome de Marseille, Samia Ghali affirmait qu'elle aurait préféré voir venir Nicolas Hulot. La sénatrice socialiste a donc écrit au ministre de la transition écologique et solidaire pour lui rappeler le manque de transports en commun dans la ville, notamment dans les quartiers nord.

Dans cette lettre ouverte, l'élue dénonce les projets de Jean-Claude Gaudin pour l'extension du tramway d'ici 2022. Selon elle, ce ne sont que des "sauts de puce qui ne mènent nul part".

Un projet d'extension du tramway au nord et au sud

Au début de l'été, le président LR de la métropole avait notamment annoncé une prolongation du tramway jusqu'à Capitaine Gèze dans le nord de la ville. Le projet prévoit près de deux kilomètres supplémentaires et quatre nouvelles stations. Le tramway devrait aussi s'étendre dans le sud de Marseille depuis la place Castellane jusqu'à la station de métro de Sainte-Marguerite Dromel.

Les travaux, qui devraient commencer l'année prochaine, coûteront 240 millions d'euros. Marseille compte sur une subvention de l'État de 30 millions.

Bougainville, tout le monde descend

Mais pour Samia Ghali, il faut voir plus grand. "On a besoin d'un plan Marshall pour Marseille", dit la sénatrice socialiste qui demande au gouvernement d'aider la ville à rattraper son retard.

L'élue estime qu'il faut en priorité "désenclaver les quartiers nord et entamer une connexion vers Vitrolles, Marignane et Fos".

Samia Ghali, sénatrice maire socialiste des quartiers nord de Marseille Copier

Aujourd'hui, le métro est loin de couvrir la totalité du nord de la ville de Marseille. Sur la ligne 2, tous les passagers descendent à Bougainville.

Ils doivent poursuivre leur trajet en bus comme Mathilde qui suit une formation. "Je prends tous les jours la ligne 70, raconte-t-elle. C'est la seule qui peut m'emmener là bas. Elle est souvent blindée. Et on voit une nette différence par rapport à d'autres quartiers de Marseille."

Un constat que partage Zoé, une étudiante qui doit traverser tous les jours Marseille jusqu'à Luminy : "Je dois prendre le bus, le métro et encore le bus. Ça me prend une heure au moins. S'il y avait un métro pour ça, ce serait vraiment plus simple."