Marseille veut d'abord consulter les habitants avant d'interdire les voitures les plus polluantes

Des ZFE existent déjà à Paris, Lyon et Grenoble

L'une des mesures du projet de loi Climat discuté à partir de ce lundi en séance publique à l'Assemblée Nationale prévoit d'interdire les voitures les plus polluantes dans les métropoles. Dans la région Sud, cela concerne Aix-Marseille et Toulon.

A Marseille, l'entrée en vigueur de la Zone à Faibles Emissions est repoussée à 2022. La municipalité veut d'abord lancer concertation auprès des Marseillais. "Il faut pas que ce soit un projet de primes à la conversation des voitures, explique Audrey Gatian, adjointe au maire de Marseille, déléguée à la politique de la ville et aux mobilités. Profitons en plutôt pour changer les mobilités à Marseille. Mais on ne va pas attendre la création d'une nouvelle ligne de métro, nous allons d'abord améliorer le réseau de bus."

Avant que ce dossier soit de la compétence de la municipalité, la métropole avait déjà établi un périmètre d'application de 19 km2. Il s'agit de l’intérieur des boulevards de ceinture : Littoral – Euromediterranée 1 et 2 – Lesseps – Plombières – Jarret – Rabatau – Prado.

Pour circuler dans ces zones, il faudra avoir sur son parabrise la bonne vignette Crit'Air. Il y en a 5 (de 1 à 5). Des contrôles seront effectués par la vidéosurveillance. Avec des amendes forfaitaires de 68 euros pour les voitures et les deux roues, et 135 euros pour les poids -lourds, les bus et les autocars. À Marseille, la tolérance sera progressive en commençant par interdire les véhicules de catégorie 5 pour arriver à ceux de niveau 1 à l’horizon 2024.