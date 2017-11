La SNCF et la région veulent réduire de 40% le nombre de trains en retard dans les cinq ans

La nouvelle convention TER entre la région et la SNCF a été présentée lundi 13 novembre 2017. Martine Guibert, nouvelle vice-présidente en charge des transports au conseil régional se réjouit des engagements pris par la SNCF pour améliorer l'offre aux voyageurs.

Après près de deux ans de négociations compliquées et de dialogues parfois tendus, la Région Auvergne-Rhône Alpes et la SNCF sont enfin tombées d'accord concernant la convention TER pour les prochaines années. Ce lundi, le patron de la SNCF Guillaume Pépy et celui de la Région Laurent Wauquiez ont signé la nouvelle convention qui lie les 2 parties pour 6 ans. Les TER, c'est l'une des plus grosses compétences de la Région et Auvergne-Rhône Alpes avec ses 1500 trains et 600 cars par jour est le 2e réseau TER derrière l'Ile de France.

" Les majorités précédentes n'avaient pas précisé ce niveau d'objectif de qualité. Nous avons changé de logique avec une obligation de résultat", affirme Martine Guibert.

Réduire les retards

L'objectif de cette nouvelle convention est de réduire de 40 % le nombre de TER en retard par rapport à 2016. À terme, 9 trains sur 10 devront être à l'heure d'ici 2020. Cette convention, instaure pour la première fois des pénalités en cas de retard et renforce celles prévues en cas d'annulation de dernière minute. Un moyen de pression pour réduire le nombre de trains en retard. Pour des lignes particulièrement vulnérables, comme la "Lyon-Grenoble", un système spécifique de malus-bonus est en place pouvant aller jusqu'à 1.2 millions d'euros par ligne et par an.

D'après la nouvelle vice-présidente, il s'agit d'un "objectif de qualité contractualisé avec la SNCF " et sur lequel la région sera vigilant.

Patrice Belvègue, président de l'association dauphinoise des usagers du train entre Lyon et Grenoble (ADUT) émet des réserves sur cet objectif, qu'il ne juge " pas assez ambitieux " .

Patrice Belvégue juge que " le niveau visé est trop bas " Copier

Un système de pénalité

Toutefois, le système de "bonus-malus renforcé" dans cette nouvelle convention permettrait d'améliorer les services de la SNCF sur les lignes les plus en difficulté. À savoir celles qui relient Lyon à Saint-Etienne, Grenoble et Chambéry. Le président de l'ADUT s'exprime à ce sujet.

" En mettant une carotte, on peut espère que la SNCF fasse un effort ".

Patrice Belvègue, président de l'association ADUT (Association dauphinoise des usagers du train) Copier

Ce projet sera soumis au vote des élus à la fin du mois, ainsi qu'à l'avis du Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le conseil d'administration de la SNCF doit, lui, valider cette nouvelle convention à la mi-décembre, après avis consultatif du comité d'établissement régional.