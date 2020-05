70% des bus et trams circulent à nouveau depuis lundi 11 mai sur Bordeaux métropole. Un déconfinement synonyme d’un retour maîtrisé de voyageurs et de nouvelles règles comme le port du masque obligatoire. Reportage.

PHOTOS - Masque dans les bus et tram, distanciation : les Bordelais prudents pour le déconfinement

Des aménagements ont été faits dans les trams et bus de la TBM pour faire respecter les distances de sécurité.

Tous les voyageurs croisés ont une chose en commun : c'est la première fois qu’ils prennent le tram depuis deux mois. D'ailleurs, un message des Transports Bordeaux Métropole leur souhaite la bienvenue et leur précise les règles à suivre. En premier lieu : le port du masque obligatoire. Une consigne suivie par la quasi-totalité des usagers ce lundi 11 mai. Ce qui rassure Elsa. Cet agent d’entretien a repris le travail ce lundi et a fait Cenon-Bordeaux en heure de pointe : "Aujourd'hui j'étais un peu inquiète mais ça s'est bien passé. Les gens portent le masque et respectent les distances" lance-t-elle.

Le port du masque, obligatoire, a été très suivi dans les bus et trams bordelais pour le premier jour du déconfinement. © Radio France - Solène de Larquier

Un sentiment partagé par Maxime. Ce jeune Mérignacais profite du déconfinement pour aller voir sa famille à Bègles. "TBM a assez bien géré en régulant les limites des places assises dans le tram. C'est _une place assise et l'autre est condamnée_, à part si c'est pour une personne du même foyer que vous." Des stickers collés au dossier expliquent effectivement cette consigne.

Des aménagements ont été faits dans les trams et bus de la TBM pour faire respecter les distances de sécurité. © Radio France - Solène de Larquier

Sur les quais, des croix au sol rappelle le mètre de distance. "Je pense que les gens sont assez disciplinés pour aujourd'hui, maintenant faudra voir pour l'avenir et surtout pendant les heures de pointe" note Jeannette venue pour un rendez-vous. Selon le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, TBM a compté 20% de sa fréquentation habituelle en ce jour de déconfinement.

Des croix sur les quais du tram bordelais rappellent les distances de sécurité. © Radio France - Solène de Larquier

Un jeune qui ne porte pas de masque explique ne pas en avoir chez lui. Il dit connaître la consigne mais tenter sa chance quand même. Les autres rares usagers sans masque ne parlent pas français pour la plupart. Les contrôleurs sont en tout cas omni-présents. Ils font descendre les voyageurs ne respectant pas les règles. TBM mise pour l'instant sur la pédagogie et envisagera la verbalisation dans un second temps.

La direction explique également qu'elle encourage très fortement les usagers à se responsabiliser mais qu'elle effectue tout de même occasionnellement des distributions grâce à un stock reçu de la préfecture juste avant le déconfinement. TBM attend une autre livraison qui lui permettra de mettre des masques en vente dans ses boutiques et auprès d'agents mobiles.